65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı - SİVAS

AA

Sivas kent meydanı başta olmak üzere park ve bahçelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.Emekli imam 75 yaşındaki İbrahim Aslan, yasaklara uyarak uzun zamandır dışarı çıkmadığını söyledi. Aslan, kendileri için tanınan sürede hava almak için etrafı gezeceğini belirtti.78 yaşındaki Ali Ocak ise tanınan zamanda gezinti yapacağını ifade etti.