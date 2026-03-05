Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik 67 ilde 'Uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik operasyon: 638 gözaltı

        67 ilde 'Uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik operasyon: 638 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, "67 ilde 'Uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda; 574 kilo uyuşturucu madde ile 755 Bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 638 şüpheli yakalandı. 266'sı tutuklandı" açıklamasında bulundu

        Giriş: 05.03.2026 - 15:24
        İçişleri Bakanlığı, son 5 günde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 67 ilde icra edilen operasyonlarda 638 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 67 ilde 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla ‘uyuşturucu madde satıcılarına’ yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda 574 kilogram uyuşturucu madde ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 638 şüpheli yakalandı. 266'sı tutuklandı, 68'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı yürütülen operasyonlarımız, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

