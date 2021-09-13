68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Eski Mahalle'de yaşayan Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürsu'nun bir kaç gündür evinden dışarıya çıkmadığını fark eden komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde gazinin evine gelen ekipler, çilingir yardımı ile girdikleri evde Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürsu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan kontrollerde, Gürsu'nun kalp krizi nedeni ile hayatını kaybettiği belirlendi. Dün hayatını kaybeden gazi için, bugün Finike Merkez Camii'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra Hasyurt Mahallesi Yarbaşı mevkiindeki şehitlik mezarlığına askeri tören yapıldı. Törene, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Komiser Yardımcısı Mehmet Dınkış, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından toprağa verildi.