"Elinde süt gibi masum maddeler ya da insülin gibi ilaçlar ölümcül oluyordu." diyen Jones, "Kendisini elindeki maddelerle zarar vermek, üzüntüye sebep olmak ve öldürmek için öğrenmeye adamıştı." dedi.

Letby'nin ailelere sahte şefkat gösterdiğini de belirten Jones, "Bebeklere ve ailelerine en güvende olmaları gereken yerde zarar verdi. Ebeveynler onun hastalıklı merakına ve sahte şefkatine maruz kaldı. Pek çok aile evdeki boş bebek odalarına döndü. Hayatta kalan bebekler ise Letby'nin saldırısının kalıcı sonuçlarıyla yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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KURBANLAR ARASINDA ÜÇÜZ DE VAR

Dava sürecinde yaşanan korkunç olaya dair başka ayrıntılar da ortaya çıktı.

Mahkemede sunulan kanıtlara göre kurbanlar arasında bir ailenin üçüz bebeklerinin ikisi de yer alıyordu. BBC'ye göre Bebek O bir anda kötüleşmeye başladı ve iddiaya göre Letby bir doktora bebeğin 'canlı çıkıp çıkmadığını' sordu. Üçüzlerden birine ise hayatını tehlikeye atacak kadar fazla hava ve sıvı verildi.

Letby'nin prematüre bebeği öldürmek için iki girişimde bulundu ancak anne babanın ısrarı üzerine hastaneden taburcu edildi, ardından da hızlı bir şekilde iyileşti.