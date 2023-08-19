7 bebeği öldürmekten suçlu bulunan hemşire hakkında yeni detaylar
İngiltere'nin Chester kentinde 7 yeni doğan bebeğin hava ve insülin enjekte edilerek ölümü olayında şüpheli sıfatıyla yargılanan hemşire Lucy Letby, jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Karar sonrası hemşireye dair yeni detaylar da gün yüzüne çıktı.
Countess of Chester Hastanesi'nde yeni doğan hemşireliği yapan Letby'nin 2015-2016 yıllarında hastanede nöbet tuttuğu günlerde yaşanan çoğu prematüre bebek ölümleri üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 2018, 2019 ve 2020'de üç kere gözaltına alınan ve sorgulanan Letby'nin yargılandığı davada jüri dün kararını verdi.
Jüri, Letby'yi 5'i erkek, 2'si kız 7 bebeğin ölümü ile bebeklere kötü muamele ve cinayete teşebbüs gibi toplamda 22 suçun 14'ünden suçlu bulduğunu açıkladı.
"MASUM MADDELER ELİNDE ÖLÜMCÜL OLUYORDU"
Savcı Pascale Jones, jürinin kararı sonrası mahkeme önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beraber çalıştığı insanlar, aralarında bir katil olduğunu bilmiyordu. Suçlarını gizlemek için elinden gelen her şeyi yaptı" diye konuştu.
"Elinde süt gibi masum maddeler ya da insülin gibi ilaçlar ölümcül oluyordu." diyen Jones, "Kendisini elindeki maddelerle zarar vermek, üzüntüye sebep olmak ve öldürmek için öğrenmeye adamıştı." dedi.
Letby'nin ailelere sahte şefkat gösterdiğini de belirten Jones, "Bebeklere ve ailelerine en güvende olmaları gereken yerde zarar verdi. Ebeveynler onun hastalıklı merakına ve sahte şefkatine maruz kaldı. Pek çok aile evdeki boş bebek odalarına döndü. Hayatta kalan bebekler ise Letby'nin saldırısının kalıcı sonuçlarıyla yaşıyor" ifadelerini kullandı.
KURBANLAR ARASINDA ÜÇÜZ DE VAR
Dava sürecinde yaşanan korkunç olaya dair başka ayrıntılar da ortaya çıktı.
Mahkemede sunulan kanıtlara göre kurbanlar arasında bir ailenin üçüz bebeklerinin ikisi de yer alıyordu. BBC'ye göre Bebek O bir anda kötüleşmeye başladı ve iddiaya göre Letby bir doktora bebeğin 'canlı çıkıp çıkmadığını' sordu. Üçüzlerden birine ise hayatını tehlikeye atacak kadar fazla hava ve sıvı verildi.
Letby'nin prematüre bebeği öldürmek için iki girişimde bulundu ancak anne babanın ısrarı üzerine hastaneden taburcu edildi, ardından da hızlı bir şekilde iyileşti.
Savcılar, bazı çocukların ölmeden önce birden fazla saldırıdan sağ kurtulduğunu söylüyor.
'Bebek G' olarak adlandırılan başka bir bebek, iddia edilen üç saldırıdan sağ kurtuldu , ebeveynleri Aralık ayında mahkemede ifade verdi. Letby'nin kasıtlı olarak bebeği süt ve havayla aşırı besleyerek 'geri dönüşü olmayan beyin hasarına' ve kuadripleji serebral palsiye yol açtığına inanılıyor.
BBC'ye göre, uzman tanık Dr. Dewi Evans, 'Bebek G'nin reçete edilenden çok daha fazla süt aldığını ve aşırı beslemenin bir kaza olamayacağını 'zarar verme niyeti' olduğunu fark etti.
O bebek kalıcı hasar ile de olsa hayatta kaldı, ancak 7 kişi kurtulamadı.
EVİNDEKİ NOTLAR KANIT OLMUŞTU
Letby'nin Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen duruşmasının dördüncü gününde evinde yapılan aramada kendi el yazısıyla bazı notların bulunduğu açıklanmıştı.
Hemşirenin evinde "Ben kötüyüm", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm" yazılı notların bulunduğu bildirilmişti.
Notların birinde "Yanlış bir şey yapmadım ve ellerinde kanıt yok, neden saklanmak zorundayım?" ifadesinin yazılı olduğu, bir diğer notta ise "Ben kötü biriyim.", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm." şeklindeki ifadelerin yer aldığı belirtilmişti.