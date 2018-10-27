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7 binlik fatura Yargıtay'dan döndü!

Yurt dışına çıkmadan abonesi olduğu GSM şirketinden özel konuşma ve internet paketi alan tüketici, kota aşımı sebebiyle gelen 7 bin liralık faturayla sarsıldı. Mahkemenin yolunu tutan mağdur aboneye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, kota aşımını aboneye bildirmeyen GSM firmasını kusurlu buldu

27.10.2018 - 10:51 | Güncelleme: İHA

Adana'da ikamet eden bir kişi, yurt dışı seyahati öncesi abonesi olduğu GSM firmasının bayisinin yolunu tuttu. 120 dakika konuşma ve yurt dışı 10 gb internet paketi satın alan abone, yaptığı iş seyahatinde gönül rahatlığıyla cep telefonuyla konuştu. İnterneti de kullanan vatandaş, Türkiye'ye döndüğünde adresine gelen 7 bin liralık cep telefonu faturasını görünce büyük şok yaşadı. GSM bayisinin yolunu tutan abone, kota aşımının tarafına bildirilmediğini öne sürüp ödediği 7 bin liranın iadesini talep etti. Olumsuz cevap alan mağdur abone bu kez Adana 1. Tüketici Mahkemesi'nde GSM firması aleyhine dava açtı. Yurt dışında İnternet ve konuşma paketini sorgulayarak kullanmaya başladığını, davalı GSM şirketince paket kota aşımı sebebiyle süresinde ve gerektiği gibi uyarılmadığını kaydetti. Sorgulamalarda kotanın bittiğinin bildirilmediğini, kendi kusuru ile kota aşımını gerçekleştiği varsayılsa da ücretlendirmenin fahiş olduğunu, davalı işlemlerinin tüketici haklarını ihlal ettiğini belirtti. Davalının kusuru sebebiyle vergiler dahil ödenen 7 bin TL’nin faiziyle iadesini istedi. Mahkemede savunma yapan GSM avukatı ise, yapılan işlemlerde tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata aykırı herhangi bir hata bulunmadığını, davacının iddialarının doğru olmadığını iddia ederek davanın reddini talep etti.

Mahkeme, davacının yurt dışında satın aldığı İnternet paketini kullanması üzerine davalı tarafın müşteri hizmetleri tarafından internet kullanımı ve fazla kullanım sebebiyle bilgilendirildiğine dikkat çekti. Bu durumun haksız şartlardan olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Karar davacı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. Emsal bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, GSM firmasının kota aşımı bilgilendirmesi yapmadığına dikkat çekti.

Kararda şu ifadelere yer verildi: 

"Taraflar arasında abonelik sözleşmesi imzalandığı, davacının müşteri hizmetleri ile yaptığı telefon görüşmesinde yurt dışı konuşma veİnternet paketinin hattına tanımlanmasını kabul ettiği ortadadır. Ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporuna göre de, kota aşımı halinde uygulanacak ücret tarifesinin davacıya bildirildiği ancak kota aşımının gerçekleştiğine ilişkin bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin 6/1-b ve 12/3 maddeleri uyarınca GSM firmasının kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğe uygun hareket etmemiştir. O halde; mahkemece davalı iletişim hizmetleri şirketi tarafından kota aşımı nedeniyle davacı tüketiciyi bilgilendirmediği anlaşılmakla; davacının yurt içi tarifesi üzerinden hesaplama yapılması için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur."

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