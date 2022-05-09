7 dil bilen dahi katil!

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Satış müdürlüğü yapan Cenk Çağın Ünlü, geçtiğimiz günlerde evinde vahşice katledilmişti, katil kardeşi çıktı.

SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; polisin elinde iki önemli ipucu vardı, evde Cenk Ünlü'nün kardeşinin parmak izi bulunmuştu, ikinci ipucu ise kamera görüntüsüydü.

Görüntülerde apartmandan valizle ayrılan bir kişinin görüntüsü ortaya çıktı. Zanlı kamera kayıtlarından 3 kilometre boyunca izlendi ve Beyoğlu'nda bir otele girdiği belirlendi.

YAKINLARI 'DAHİ ÇOCUK' DİYE HİTAP EDİYORDU

Otele düzenlenen baskın sonucunda polisin şüphesi gerçek çıktı. Katil Cenk Ünlü'nün öz kardeşiydi ve cinayeti işlemek için Finlandiya'dan Türkiye'ye gelmişti.

Çantasında bıçak ve jilet bulunan katil zanlısına yakınlarının 'dahi çocuk' diye hitap ettiği belirtiliyor. Sorgulanan zanlı cinayet ile ilgili tek bir kelime bile söylemedi.

26 yaşındaki Cem İnan Ünlü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kardeşi ise Gölcük'te toprağa verildi.