        Haberler Bilgi Gündem 7 Ekim hava durumu Meteoroloji: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        7 Ekim güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Ekim Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Giriş: 07.10.2025 - 00:15 Güncelleme: 07.10.2025 - 00:15
        7 Ekim Salı güncel hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu merak ediliyor. Peki, 7 Ekim Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara'nın batısı, Eskişehir. Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        İZMİR 17°C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL 16°C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA 10°C, 24°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

