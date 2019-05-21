Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğümüzce 53 hizmet e-Devlet Kapısı'ndan yapılıyor. Söz konusu hizmetlerden aralarında SRC, kiralık taşıt ilavesi, K türü yetki belgesinin de bulunduğu 7 hizmetten toplamda 84 milyon 557 bin 66 lira tasarruf sağlandı"



- "Söz konusu hizmetler dolayısıyla yapılan bu işlemler için 13 milyon 454 bin 217 adet kağıttan, 3 milyon 363 bin 554 liralık da kırtasiyeden tasarruf yapıldı. Böylece 192 ağacı kesilmekten kurtardık"



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