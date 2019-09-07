Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğinde, Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan '7. Koğuştaki Mucize'nin fragmanı yayınlandı.

Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan yapımın başrolünde Aras Bulut İynemli yer alırken, kadroda başarılı oyuncuya Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi usta ve genç isimler beraber eşlik ediyor. Hasan Özsüt'ün imzasını taşıyan filmin müzikleri Prag Filarmoni Orkestrası tarafından kaydedildi. Sinemaseverlerin kalplerine dokunacak '7. Koğuştaki Mucize', gösterime 11 Ekim'de girecek.