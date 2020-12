Son yıllarıne en duygusal filmleri arasında gösterilen 7. Koğuştaki Mucize filmi, bu akşam Güney Kore yapımıyla ekranlara geliyor. İşte 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ve oyuncuları ile ilgili ayrıntılar...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Güney Kore'de üst düzey bir yetkilinin ölmesi ile cinayet Yong-Goo'nun üstüne kalıyor. Yong-Goo zeka geriliği olan ve 7 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan bir adamdır. Yong-Goo'nun hapse girmesi ile büyük bir dram yaşanmaya başlar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI

Seung-ryong Ryu - Yong-Goo

So Won Kal - Ye-Seung (Çocuk)

Dal-su Oh - So Yang-Ho

Man-sik Jeong - Sin Bong-sik

Park Won-Sang - Choi Choon-Ho (

Jeong-tae Kim - Man-Bum

Park Shin-Hye - Ye-Seung (Yetişkin)