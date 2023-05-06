Yarın yani Pazar günü İstanbullular, trafik ve yol konusunda dikkatli olmak durumunda kalacaklar çünkü bazı güzergâhlar, yarın için trafiğe kapalı olacak.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle, 7 Mayıs 2023 Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı gerçekleştirilecek.

Burada Cumhur İttifakı ile genel seçimlere girecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir miting düzenlenecek. Bu kapsamda İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, 7 Mayıs 2023 Pazar günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte, detaylar...