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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin'den kahreden haber

        7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin'den kahreden haber

        Çatalca'da, akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin'nin cansız bedeni, evlerinin yakınındaki derede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 10:04 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:29
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        7 yaşındaki otizmli Mustafa'dan kahreden haber
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        Çatalca Kaleiçi Mahallesi'de yaşayan 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin, akşam saatlerinde kayboldu. Annesiyle evlerinin önündeki bahçede vakit geçiren Tekin, bir anda gözden kayboldu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Çocuklarından haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaybolan Mustafa Cahit Tekin'in en son çevredeki dere yatağı civarında görülmesi üzerine saat 18.00 sıralarında bölgeye, itfaiye, sağlık, AFAD ve İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi.

        Tekin’nin dere kenarında bir poşet içinde kıyafetleri bulundu.

        Arama çalışmaların 4'üncü saatinde dalgıçlar, Mustafa’nın cansız bedenini derede buldu.

        Acılı anne ve baba çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

        Cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Mahalle sakinlerinden Mehmet Avcı, "Annesi bana sordu, ‘Çocuğu gördün mü’ diye. Kendimiz aramaya çalıştık, bulamayınca polisi aradık. Biz de ekiplerle birlikte arıyoruz" demişti.

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