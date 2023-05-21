Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik 70 Nerenin Plakası? 70 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
ABONE OL

70 nerenin plakası? 70 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada kullanılmaya başlanan ve günümüzde de motorlu kara taşıtları için yasal bir zorunluluk halini almış olan araç plakaları, taşıtların tescil belgeleridir. Taşıtların trafikte denetlenmesini sağlayan, hem araca hem de araç sahibine cezai ve hukuki yükümlükler yükleyen araç plakaları, taşıtların değişmez parçalarıdırlar. Ayrıca plakalar, üzerlerinde yer alan harf ve rakamlarla belirli coğrafyaları da işaret ederler. Peki Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 70 plaka numarası hangi ilin? 70 nerenin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

70 Nerenin Plakası? 70 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Alüminyum bir levha üzerinde yer alan harf ve rakamlardan meydana gelen plakalar, bir aracın resmî kurumlar tarafından tanınmasını ve kayıt altına alınmasını sağlarlar. Türkiye’de kullanılan plakalarda ise her ilin kendine özgü kodu yer almaktadır. Peki, 70 hangi şehrin plakası? Karaman ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

70 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılan 70 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Karaman olacaktır. 1989 yılına kadar Konya’ya bağlı olan Karaman, 21 Haziran 1989 tarihinde hem vilayet statüsünü kazanmış hem de 70 plaka numarasına sahip olmuştur.

Türkiye’deki vilayetlere plaka kodlarının ilk verildiği tarih ise 1962 senesidir. Bu tarihte çıkan bir yönetmelikle, o gün için vilayet olan 67 ile birer plaka numarası verilmiştir. İlerleyen yıllarda yeni vilayetlerin oluşması ile yeni plaka kodlarına ihtiyaç duyulmuş ve il sayısına paralel olarak plakalarda kullanılan il kodlarının sayıları da arttırılmıştır. Günümüzde bu sayı 81’e kadar ulaşmıştır.

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Karaman’ın yüzölçümü 8.924 kilometrekare, nüfusu ise 2022 nüfus sayımına göre 260 bin 838’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında, Türkiye’de kullanılmakta olan taşıtlar üzerine yaptığı çalışmada, Karaman ilinde trafiğe kayıt edilmiş motorlu kara taşıtlarının sayısının ise 98 bin 581 olduğu görülmüştür. Sayıları neredeyse 100 bine ulaşan ve 70 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında iş makineleri, hususi araçlar, kamu hizmetinde kullanılan motorlu taşıtlar ve özel amaca tahsis edilmiş araçlar da yer almaktadır.

Karaman İlçelerinin Plaka Kodları

1962 yılının Ekim ayından itibaren Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sisteminde hem illerin hem de ilçelerin kendilerine özgü birtakım kodları yer almaktadır. Türkiye’deki plakaların ilk hanesini oluşturan sayılar illerin kodlarını; o sayılardan hemen sonra gelen harfler ise ilçelerin harf kodlarını meydana getirmektedirler. Özetle bir plakadaki harf kombinasyonlarına bakarak o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini görmek mümkündür.

Merkez ilçesi, Ermenek ilçesi Başyayla ilçesi, Kazımkarabekir ilçesi, Sarıveliler ilçesi ve Ayrancılar ilçesi olmak üzere, Karaman’a bağlı 6 ilçe olsa da Ermenek ilçesi dışında kalan diğer 4 ilçe, plaka harf grupları açısından Merkez ilçesi içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple Karaman vilayetinde kullanılan ve 70 plaka koduna sahip olan araçlarda, yalnızca Merkez ilçesi ve Ermenek ilçesinin plaka harf grupları yer almaktadır.

Karaman’a bağlı olan Merkez ilçesi ve Ermenek ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Karaman Merkez İlçesi Plaka Kodları:

  • 70 AC 001 - 70 AZ 999

  • 70 DA 001 - 70 DZ 999

  • 70 EA 001 - 70 EZ 999

  • 70 M 0001 - 70 M 9999

  • 70 T 0001 - 70 T 9999

  • 70 F 0001 - 70 F 9999

  • 70 T 0001 - 70 T 2599

Ermenek İlçesi Plaka Kodları:

  • 70 E 0001 - 70 E 9999

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

29 Mayıs Pazartesi 2. tur seçim sonrası okullar tatil mi, ders yapılacak mı, resmi tatil mi?
GÜNDEM 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi?
Okullar ne zaman kapanıyor? İşte, 2022-2023 MEB takvimine göre yaz tatili başlangıcı ve okulların kapanış tarihi!
GÜNDEM Okullar ne zaman kapanıyor? MEB'den beklenen açıklama ...
PTT personel alım 2023: Bu yıl PTT personel alım yapılacak mı, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
GÜNDEM PTT personel alımı başvurusu ne zaman?
KPSS BAŞVURU ekranı 2023: ÖSYM KPSS lisans başvuruları nasıl ve nereden yapılır, son tarih ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM KPSS başvuru ücreti açıklandı!
Emlak konut, THY Arnavutköy ev başvurusu nasıl yapılır? 2023 İstanbul Yenişehir Evleri konut projesi başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler ve ödeme planı nasıl?
GÜNDEM İstanbul'da ikamet edenlere ev müjdesi! Başvurular ...
MEMUR ZAMMI 2023 son gelişme: Temmuz memur maaş zammı hesaplama tahminleriyle en düşük memur maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?
GÜNDEM Memur maaş zammında son durum!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Bakan Bilgin asgari ücrete zam için en net rakamı verdi! Temmuz'da asgari ücret ne kadar ve kaç lira olacak?
GÜNDEM Bakan Bilgin'den asgari ücret için net rakam!
YKS sınav yerleri belgesi sorgulama: ÖSYM ile 2023 YKS üniversite sınavı giriş belgesi yayınlandı mı ve ne zaman açıklanır?
GÜNDEM YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Sandık görevlisi başvurusu tarihleri 2023: 2. tur Seçim sandık görevlisi nasıl olunur, nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEM Sandık görevlisi nasıl olunur?
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 | Öğrencilere, gençlere ÖTV'siz vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar ve kaç TL olacak?
GÜNDEM Vergisiz iPhone fiyatları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.