71. Sait Faik Hikâye Armağanı sahibini buldu

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen “Sait Faik Hikâye Armağanı”nı kazanan isim belli oldu. Darüşşafaka Cemiyeti, Kültür Yayınları ve Türkiye İş Bankası’nın iş birliğiyle bu yıl 71.’si düzenlenen yarışmada, Burçe Bahadır’ın Şimdi Dönecek Dünya isimli kitabı ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Nazan Aksoy, Prof. Seval Şahin, Cemil Kavukçu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Darüşşafaka Cemiyeti Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyesi Beşir Özmen ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’den oluşan Seçici Kurul 71. Sait Faik Hikâye Armağanı’nı; genç kızlıktan yaşlılığa, taşrada ve büyükşehirde kadınlığın farklı hallerini samimi, yaratıcı ve kendine has üslubuyla anlatan Burçe Bahadır’ın İletişim Yayınları’ndan çıkan Şimdi Dönecek Dünya adlı kitabına vermeyi kararlaştırdı.

Doğan Hızlan Özel Ödülü ilk kez verildi

Derya Sönmez

Bu yıl ayrıca, Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına ilk defa “Doğan Hızlan Özel Ödülü” verildi. Seçici Kurul; Derya Sönmez’in Sel Yayıncılık etiketiyle çıkan, kendi dilini bulmuş, sağlam bir kurgu ile üslubu birleştirmiş bir eser olarak değerlendirdiği Öteki Hayvanlar isimli kitabın özel ödülü almasına karar verdi.

Kısa liste alfabetik sırayla şu eserlerden oluştu: Abdullah Bey (Merih Günay), Ev Öldü Ben Ağaçları Seyrettim (Mustafa Orman), Hadiseler Cereyan Ederken (Elif Derviş), Kırık Rahvan (Semih Öztürk), Onca Günah Varken (İlay Bilgili), Öteki Hayvanlar (Derya Sönmez), Sınır (Kerem Işık), Soğan Doğradığın Çıplak Eller (Pınar İlkiz), Şehri Terk Eden (Hakan Sarıpolat), Şimdi Dönecek Dünya (Burçe Bahadır) ve Yanımda Kal (Eylem Ata).

71. Sait Faik Hikâye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü için Emrah Kolukısa’nın koordinatörlüğünde, Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz’dan oluşan ön jürinin titiz değerlendirmesi sonucu 145 kitap arasından kısa liste oluşturularak nihai jüri değerlendirmesine sunuldu.

1973 yılında Ankara’da doğan Burçe Bahadır, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu. Pek çok belgesel projesinde metin yazarı, yapımcı ve yönetmen olarak görev aldı. 2008 yılında “Modern Zamanlar” radyo-belgesel programıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri jürisince övgüye değer bulundu. 2016 tarihli “Refakatçi” adlı televizyon-belgesel programı ise TGC Sedat Simavi En İyi Televizyon Belgeseli Ödülü’ne ve 12. Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nda belgesel kategorisinde Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. 2014 yılında Ölü Kadınlar Memleketi (Ayizi Kitap), 2022’de Deliliğe Zarif Bir Giriş (NotaBene Yayınları) ve 2024’te Şimdi Dönecek Dünya(İletişim Yayınları) adlı kitapları yayımlandı. Deliliğe Zarif Bir Giriş kitabıyla 33. Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazandı. Öyküleri Sözcükler, Edebiyat Haber, Öykü Gazetesi, altZine ve İshak Edebiyat dergilerinde yer aldı.

1980 yılında Ayvalık’ta doğan Derya Sönmez, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Öyküleri Acı Harita (Eve Doğru Bir Bakış), Yaz Öyküleri, Şiir ve Öykülerde Ayvalıkseçkilerinde ve çeşitli edebiyat dergilerinde yer aldı. 2021’de yayımlanan ilk öykü kitabı Sırça Kanatlar (Sel Yayıncılık), Antalya Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü’ne ve Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü’ne layık görüldü.

Sait Faik Hikâye Armağanı

Sait Faik Abasıyanık

1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikâye kitabını seçerek “Sait Faik Hikâye Armağanı”nı veriyor.

Edebiyat dünyamızın en önemli ödüllerinden biri olan Armağan, 2012’den itibaren Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlendi. 2025 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Kültür Yayınları’nın yanı sıra Türkiye İş Bankası’nın da iş birliğiyle verilmeye başlandı.