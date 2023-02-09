72 saat sonra enkazdan çıktı... İlk isteği eşiyle konuşmak oldu

Depremin büyüklüğü mü önemli derinliği mi?

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İHA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA'nın haberine göre depremin üzerinden günler geçmesine rağmen enkaz altından ümit veren haberler gelmeye devam ediyor.

Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Hatay Antakya'dan bir güzel haber geldi.

Çalışmalarda Odabaşı Apartmanı'nın enkazında bir kadın sağ olarak çıkartıldı.

Enkazdan çıkartılan kadının ilk isteği ismi Abdurrauf olduğu öğrenilen kocasının sesini duymak oldu.

Kurtarma ekipleri tarafından telefonla ulaşılan Abdurrauf, eşinin enkazdan sağ salim kurtarıldığını öğrendi.

Telefon konuşmasının ardından rahatlayan kadın ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.