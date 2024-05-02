74/b trafik cezası nedir? 74/b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

Trafik güvenliğinin sağlanması bir şehir için oldukça önemlidir. 74/b kodlu trafik cezası ise ülkemizde sürücülerin, yayaların ve diğer kullanıcıların güvenliğinin sağlanması için kritik öneme sahip olan bir kuraldır. Tıpkı diğer ceza türleri gibi bu ceza türünün de dikkat çektiği belirli noktalar vardır. Bu kod, trafiğin yalnızca araçlardan ibaret olmadığını da vurgular. Söz konusu kurala uyulmadığı durumlarda ceza yaptırımı vardır. Peki 74/b trafik cezası ne kadar?Bu yazıda 74/b kodlu trafik cezasının detaylarına ineceğiz.

74/B TRAFİK CEZASI NEDİR? İnternet sorguları analiz edildiğinde bilhassa aratılan soruların başında “74/b trafik cezası nedir?” sorusunun olduğu görülür. Bu ceza maddesi, trafiğin yalnızca araçlarla sınırlı olmadığını ifade eder. Yayalara yol vermenin bir yükümlülük değil, aynı zamanda nezaket göstergesi olduğunu hatırlatan bu kural, 74/B trafik ceza maddesiyle vatandaşa sunulur. Buna önem verilmediği noktalarda ise kişinin adresine uyarı ve ceza tebligatı gönderilir.

74/B TRAFİK CEZASI KAÇ TL? Günümüzde bu cezayı alan çok sayıda sürücü olduğundan arama motorları üzerinde “74/b trafik cezası kaç TL?” sorusunun yanıtı çok sık sorulur. Yaya geçidinden karşıya geçmekte olan herhangi bir yayaya yol vermeyen sürücüler için içinde bulunduğumuz yılda belirlenen ceza tutarı 3.135 TL’dir. Bazı sürücüler, bu ceza tutarını indirmek ve indirimli ödeme kolaylığından yararlanmak isterler. Ancak bunun için belli bir süre belirlenmiştir. İndirimli ödeme tutarından yararlanabilmek için kişilerin tebligatın geldiği günden itibaren 15 gün saymaları gerekir. Bu 15 günü geçirmeden yapılan ödemelerde %25 indirim uygulanır ve ceza tutarı 2.351,25’ye indirilir. Ancak bu tutarla ödeme yapabilmek için ödeme gününün geçirilmemesi esastır.

2024 74/B TRAFİK CEZASI İTİRAZ SÜRECİ 74/b trafik cezası 2024 itibarıyla sürücülerin en fazla aldığı cezalardan biri olmuştur. Söz konusu cezanın adreslere tebligatının gelmesiyle ceza bildirimi yapılmış olur. Bu noktada herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyor ve bu cezanın asılsız olduğu bildirimini yapmak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir talebiniz varsa tebligatın elinize ulaştığı tarihten itibaren 15 gün saymalı ve bu süreyi geçirmeden itiraz yapmalısınız. İtiraz için iyi bir itiraz dilekçesine ihtiyacınız vardır. Bunun yanı sıra aşağıdaki belgeleri hazırlayarak inceleme sürecinin olumlu sonuçlanmasını destekleyebilirsiniz;