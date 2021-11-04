Sarkıt ve dikitlerin büyük bölümünün dip ya da tavan sistemine 90 derecelik açılarla dik bir görünüm sergilediğini, bazı sarkıtlarda 45 dereceye yakın açıların söz konusu olduğunu kaydeden Doç. Dr. Öniz, mağaralardan birinin denizin 30 metre derinliğinde galerilerle birbirinden ayrıldığını, bir diğer mağaranın ise su yüzeyine çok yakın noktada ve iki ayrı galerisi bulunduğunu ifade etti. Diğer iki mağaranın da denizin 15-20 metre derinliğinde bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Öniz, "Yaptığımız çalışmalar, bu mağaraların insan yaşamına uygun olup olmadığını anlama çalışmalarıydı. Bu çalışmalarla Üçağızlı Mağaraları´nın çok yüksek ihtimalle Paleolitik kültürler tarafından kullanılmış olabileceklerini gördük ve anladık" ifadelerini kullandı.