75. doğum gününü Abrakadabra sergisi ile taçlandıracak

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Kültür ve sanatın bankası Yapı Kredi, kuruluş yıldönümünde sanatseverleri 75. Yıl Sergileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Banka, 75. yaşına girdiği Eylül ayında doğum gününü Halil Altındere’nin “Abrakadabra” sergisi ile kutluyor.

Altındere’nin sanatçıyı bir sihirbaz, eserleri sihir malzemesi, sergi alanını ise sahne olarak kurguladığı “Abrakadabra” sergisi, 11 Eylül 2019 tarihinde Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda sanatseverlerle buluşacak.

Sergi açılışında ayrıca dünyaca ünlü küratörlerden ve “Abrakadabra” sergi kataloğunun yazarlarından Hou Hanru bir de konuşma yapacak.

Bu sene, dünyanın en prestijli sanat etkinliği olarak kabul edilen Venedik Bienali’nin uluslararası ana sergisinde üç eseri sergilenen Altındere, “Abrakadabra” sergisi ile son dönemde ürettiği tüm üç boyutlu işleri sanatseverlerle buluşturacak.

Sanatçının hiper-realistik heykellerini, bronz işleri ve enstalasyon çalışmalarını bir araya getirecek sergi, gündelik yaşamın gerçekliği ve hayal dünyası arasındaki sınırların geçişkenliğini sorgulayan 20’den fazla eserden oluşacak.

Sergiyle eş zamanlı olarak; Yapı Kredi Yayınları’ndan Hou Hanru, Maria Lind ve HG Masters gibi dünyaca ünlü küratör ve yazarların bu sergi için özel olarak kaleme aldığı yazılarını içeren kapsamlı bir kitap çıkacak. Ayrıca sergi paralelinde sanatçının bir eseri de Yapı Kredi bomontiada ALT’da sergilenecek.