Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenen maaşların nihai hali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmayla netleşecek. Yüzde 30'luk Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı 7500 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere sevindirici haberi vereceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç para yeni emekli maaşı alacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşı hakkında merak edilenler...