Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç para yeni emekli maaşı alacak?

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşı milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından takip ediliyor. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile refah payı hariç Temmuz memur ve emekli ara zammı belirlendi. Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde, 7500 TL ve üzerinde maaş alan emeklileri sevindirecek müjdeyi duyuracaklarını açıkladı. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından refah payı hariç emekli zammı belli oldu. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni ve zamlı emekli maaşına ilişkin son dakika gelişmeleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve kaç para yeni emekli maaşı/aylığı alacak?

    Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenen maaşların nihai hali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmayla netleşecek. Yüzde 30'luk Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı 7500 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere sevindirici haberi vereceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç para yeni emekli maaşı alacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşı hakkında merak edilenler...
  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve kaç para yeni emekli maaşı/aylığı alacak?

    TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI!

    TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.
  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve kaç para yeni emekli maaşı/aylığı alacak?

    7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

    SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!

    AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

    Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve kaç para yeni emekli maaşı/aylığı alacak?

    "MEMUR VE EMEKLİYE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.