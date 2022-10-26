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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

760 bin yıl önce oluşan göl: Mono

ABD'nin California eyaletinde bulunan Mono Gölü 760 bin yıl önce oluştu. Yüksek tuz oranına sahip olan göl, arsenik adı verilen zehirli bir madde içeriyor

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  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor

    ABD'nin California eyaletinde 760 bin yıl önce oluşmuş Mono Gölü görüntülendi.
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor

    Kapalı bir havzada yer alan sodalı göl, suyun çıkışının olmaması nedeniyle yüksek tuz oranına sahip.
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor

    Bazik değeri ve tuz oranı çok yüksek su yapısı nedeniyle birkaç tür canlıya ev sahipliği yapan göl aynı zamanda arsenik adı verilen zehirli bir madde de içeriyor.
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor

    Mono Gölün'ün su çıkışı olmadığı için göl havzasındaki su, buharlaşmayla eksiliyor.
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor

    Yosemite Milli Parkı yakınlarındaki 180 kilometrekarelik gölün üstünde iki de ada bulunuyor.

     
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor

    Kuş meraklıları, yılın belli dönemlerinde gölün etrafında gözlem yapıyor.
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor

    Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu gölde yaşayan bir bakteri türü keşfedildi.

     
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor

    Ayrıca Mono Gölü'nde çok sayıda fitoplankton adı verilen mikroskobik bitki türleri de yaşıyor.

     
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor

    Fitoplanktonların sahip olduğu yeşil renkli klorofiller, gölün yeşil renkte görünmesine neden oluyor.
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor

    Mono'da bazik ortama dayanıklı çeşitli sinekler ve kuşlar da bulunuyor.

     
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor

    İşte 760 bin yıl önce oluşan gölden kareler! 
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor
  • 760 bin yıl önce oluştu! Bu gölde sadece birkaç tür yaşıyor

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