Son şampiyonluğunu 5 Haziran 2016 tarihinde Fransa Açık finalinde Büyük Britanyalı Andy Murray'yi yenerek alan Djokovic, sakatlıklarla boğuştuğu iki yılın ardından Wimbledon'da mutlu sona ulaştı.
17 yıl sonra ilk kez iki tenisçinin de beş setlik yarı final maçlarının ardından finale çıktığı Wimbledon'da Sırp tenisçi Djokovic, Güney Afrikalı rakibi Kevin Anderson'u 2 saat 18 dakika süren mücadelede zorlanmadan 3-0 yenerek turnuvadaki 4. zaferine uzandı.
Wimbledon'da açık dönemde ilk kez 30 ve üstü yaştaki iki sporcunun karşılaştığı finalden kupayla ayrılan Djokovic, kariyerinin 13. grand slam şampiyonluğunu elde etti.
4. SIARAYA YERLEŞTİ
Wimbledon'da 4. kez şampiyonluk yaşayan Djokovic, turnuvada en fazla kupa kazanan tenisçiler sıralamasında 4. sıraya çıktı.
Sırp sporcu, 3 kez şampiyon olan ABD'li John McEnroe ile Alman Boris Becker'i geride bıraktı. Turnuvada en fazla 8 kezle İsviçreli Roger Federer şampiyonluğa ulaşırken, ABD'li Pete Sampras 7, İsveçli Björn Borg 5 kez kupayla Londra'dan ayrıldı.
NADAL VE FEDERER'İ DURDURDU
Wimbledon'ı kazanan Djokovic, iki yıldır bütün grand slam turnuvalarına ambargo koyan Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal'ın serisine son verdi.
2016 yılından bu yana Federer, Avustralya Açık ve Wimbledon'da üç, Nadal da Fransa Açık ve ABD Açık'ta üç grand slam kazanmıştı.
6 YOL SONRA İLK
Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ın yer aldığı grand slam takviminde 2012'den bu yana ilk kez aynı yıl Federer, Nadal ve Djokovic şampiyonluğa ulaştı.
2014'den bu yana da ilk kez üç farklı isim (Federer, Nadal ve Djokovic) sezonun ilk üç grand slam turnuvasında şampiyon olmayı başardı.
2,2 MİLYON STERLİN KAZANDI
Novak Djokovic, tek erkeklerde şampiyona verilen 2 milyon 25 bin sterlinin sahibi oldu. Kariyerinin ikinci finalini oynayan Anderson ise 1 milyon 125 bin sterlinlik para ödülüyle turnuvadan ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.