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        Haberler Gündem 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel yangınının çıkış anı kameralara yansıdı

        78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel yangınının çıkış anı kameralara yansıdı

        Bolu Kartalkaya'da 78 kişiyi göz göre göre hayattan koparan yangın otelin mutfağından başladı. Restoranın içine hızla yayılan duman ve alevler güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı... İşte o anlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 20:05 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:09
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        Bolu yangının çıkış anı kamerada
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        Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ile ilgili soruşturma sürerken oteldeki yangının çıkış anının görüntüleri ortaya çıktı.

        78 kişiyi göz göre göre hayattan koparan yangın mutfaktan başladı. Yangının 4. kattaki mutfaktan restoranın içine yayıldığı görüntüler ortaya çıktı.

        MUTFAK PERSONELİNİN TELAŞI GÖRÜLÜYOR

        Bilirkişi raporuna göre yangın termostatı bozuk olan kızartma cihazından kaynaklandı. Görüntülerde yangının başladığı anda mutfakta çalışan işçilerin telaşında görülüyor. O sırada lavabonun altındaki yangın söndürme tüpü kimsenin aklına gelmedi.

        ALEVLERİN SANİYELER İÇİNDE HIZLA YAYILDI

        Duman hızla yayıldı. Birkaç saniye sonra alevler mutfaktan yayılıp, restoran kısmına ilerledi. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. 19 kişinin tutuklandığı faciayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Kartalkaya yangın
        #haberler
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