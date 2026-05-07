8-13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste: BİM'de bu hafta neler var?
BİM aktüel kataloğu 8-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanyalarıyla yayımlandı. Her hafta farklı ürün seçenekleriyle dikkat çeken BİM'de bu hafta da ev yaşamından mutfak ürünlerine, dekorasyondan elektronik eşyalara kadar birçok ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Özellikle indirimli ürünleri takip eden tüketiciler, güncel BİM aktüel kataloğunda yer alan fırsatları araştırmaya başladı. İşte BİM 8-13 Mayıs kataloğu...
BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel 5+1 Çekmeceli Dondurucu (160 L): 15.490 TL
Philips XB9125 Maraton Süpürge: 11.900 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Dondurucu (88 L): 8.900 TL
Kumtel Mini Buzdolabı: 4.900 TL
Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı: 5.900 TL
Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi: 6.990 TL
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone: 3.750 TL
Proware Buharlı Temizleme Makinesi: 4.900 TL
Fakir Dikey Şarjlı Süpürge: 6.250 TL
Fakir Mega Blender Seti: 2.490 TL
Philips Azur Ütü: 3.990 TL
Arzum Buharlı Ütü: 1.590 TL
Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL
Homendra 3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL
Mimilos Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası: 499 TL
Perilla Pratik Katlanabilir Balkon Masası: 699 TL
TCL 65 inç 4K QLED HDR Google TV: 34.900 TL
Senna 43 inç FHD Whale OS 10 Android QLED TV: 11.690 TL
Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.990 TL
Polosmart Mini Düzleştirici Tarak: 599 TL
Polosmart Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada: 699 TL
Polosmart Saç Düzleştirici: 499 TL
Hot Wheels Neon Yarış Temalı Arabalar: 249 TL
Gran Pelüş Oyuncak Çeşitleri (35 cm): 499 TL
Ahşap Domino (100 Parça): 199 TL
Air Hokey: 829 TL
4'lü Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu: 299 TL
Işıklı Paten Fancy: 799 TL
Şut ve Gol Oyunu: 319 TL
Oyuncak Temizlik Seti: 179 TL
Dagi Kadın Büyük Beden Pijama Takımı: 679 TL
Kadın Triko Ayakkabı: 599 TL
Çift Kişilik Pike (200x220 cm): 349 TL
Kadın Kol Çantası: 369 TL
Kadın Saat ve Bileklik Seti: 329 TL
Dolgulu Kırlent: 199 TL
Maisonette Yüz Havlusu: 99 TL
Maisonette El Havlusu: 69 TL
Dagi Kadın Külot Çeşitleri (3'lü): 199 TL
Kadın Sütyen Çeşitleri: 299 TL
Kadın Penye Babet Çorap Çeşitleri: 25 TL
Erkek Patik Çorap Çeşitleri: 25 TL
Tefal Simplicity Tava (32 cm): 899 TL
Tefal Simplicity Wok Tava (28 cm): 999 TL
Tefal Simplicity Krep Tava (25 cm): 699 TL
Tefal Simplicity Tava (24 cm): 649 TL
Chef's Tava Seti (2'li - 24+28 cm): 599 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere/Sahan): 369 TL