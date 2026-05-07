        8-13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste: BİM'de bu hafta neler var?

        BİM aktüel kataloğu 8-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanyalarıyla yayımlandı. Her hafta farklı ürün seçenekleriyle dikkat çeken BİM'de bu hafta da ev yaşamından mutfak ürünlerine, dekorasyondan elektronik eşyalara kadar birçok ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Özellikle indirimli ürünleri takip eden tüketiciler, güncel BİM aktüel kataloğunda yer alan fırsatları araştırmaya başladı. İşte BİM 8-13 Mayıs kataloğu...

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 14:22 Güncelleme:
        Mayıs ayının ikinci haftasına ait BİM aktüel kataloğu alışveriş gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Geniş ürün yelpazesi ve sınırlı süreli kampanyalarıyla dikkat çeken BİM’in yeni aktüel listesinde ev ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün bulunurken, uygun fiyat avantajları da yoğun ilgi görüyor. "BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?" sorusu araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İşte güncel BİM kataloğu...

        BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Kumtel 5+1 Çekmeceli Dondurucu (160 L): 15.490 TL

        Philips XB9125 Maraton Süpürge: 11.900 TL

        Kumtel 3 Çekmeceli Dondurucu (88 L): 8.900 TL

        Kumtel Mini Buzdolabı: 4.900 TL

        Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı: 5.900 TL

        Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi: 6.990 TL

        Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone: 3.750 TL

        Proware Buharlı Temizleme Makinesi: 4.900 TL

        Fakir Dikey Şarjlı Süpürge: 6.250 TL

        Fakir Mega Blender Seti: 2.490 TL

        Philips Azur Ütü: 3.990 TL

        Arzum Buharlı Ütü: 1.590 TL

        Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL

        Homendra 3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL

        Mimilos Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası: 499 TL

        Perilla Pratik Katlanabilir Balkon Masası: 699 TL

        TCL 65 inç 4K QLED HDR Google TV: 34.900 TL

        Senna 43 inç FHD Whale OS 10 Android QLED TV: 11.690 TL

        Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.990 TL

        Polosmart Mini Düzleştirici Tarak: 599 TL

        Polosmart Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada: 699 TL

        Polosmart Saç Düzleştirici: 499 TL

        Hot Wheels Neon Yarış Temalı Arabalar: 249 TL

        Gran Pelüş Oyuncak Çeşitleri (35 cm): 499 TL

        Ahşap Domino (100 Parça): 199 TL

        Air Hokey: 829 TL

        4'lü Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu: 299 TL

        Işıklı Paten Fancy: 799 TL

        Şut ve Gol Oyunu: 319 TL

        Oyuncak Temizlik Seti: 179 TL

        Dagi Kadın Büyük Beden Pijama Takımı: 679 TL

        Kadın Triko Ayakkabı: 599 TL

        Çift Kişilik Pike (200x220 cm): 349 TL

        Kadın Kol Çantası: 369 TL

        Kadın Saat ve Bileklik Seti: 329 TL

        Dolgulu Kırlent: 199 TL

        Maisonette Yüz Havlusu: 99 TL

        Maisonette El Havlusu: 69 TL

        Dagi Kadın Külot Çeşitleri (3'lü): 199 TL

        Kadın Sütyen Çeşitleri: 299 TL

        Kadın Penye Babet Çorap Çeşitleri: 25 TL

        Erkek Patik Çorap Çeşitleri: 25 TL

        Tefal Simplicity Tava (32 cm): 899 TL

        Tefal Simplicity Wok Tava (28 cm): 999 TL

        Tefal Simplicity Krep Tava (25 cm): 699 TL

        Tefal Simplicity Tava (24 cm): 649 TL

        Chef's Tava Seti (2'li - 24+28 cm): 599 TL

        Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere/Sahan): 369 TL

        Bender Abbas'ta patlama sesleri
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        ABD'den Vatikan'a ziyaret
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        "Şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz"
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Togg'dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
