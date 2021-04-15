Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem8 ACI YAŞADILAR! Son dakika: Aynı aileden tam 8 kişi! "Önce bize aşı yapın!"
ABONE OL

Aynı aileden tam 8 kişi! "Önce bize aşı yapın!"

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Ahmet Genç (43),dün hayatını kaybetti. Genç ile birlikte 5.5 ayda aynı aileden koronavirüs nedeniyle yaşamanı yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Aile, genetik yapılarının araştırılması ve kendilerine aşı önceliği tanınmasını istedi

8 ACI YAŞADILAR! Son dakika: Aynı aileden tam 8 kişi!
Aynı aileden tam 8 kişi! "Önce bize aşı yapın!"
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul´da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı.

Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım´da hayatını kaybetti. Burak Genç´in cenazesi, memleketi Rize´nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

BABASI DA KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre oğlu Burak Genç´in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında toprağa verildi.

CENAZE VE TAZİYELERDE BULAŞTI

Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık´ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık´ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık´ta, Aysel Peçe de (46),21 Şubat'ta hayatını kaybetti. Ahmet Genç (43) de dün aynı hastalıktan hayatını kaybetti. Ahmet Genç, alınan tedbirler eşliğinde toprağa verildi.

ÖLENLERDEN 3'Ü KARDEŞTİ

Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç´in kardeş oldukları belirtildi. Ölenler arasında Muhammet Genç´in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç´in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe de yer alıyor.

"GENETİK YAPIMIZ ARAŞTIRILSIN"

Yaklaşık 5,5 ayda 8 kişiyi koronavirüs nedeniyle toprağa veren aile, genetik yapılarının araştırılmasını istedi. 3 kardeşi ile yeğenini toprağa veren Ali Genç, "Vatandaşlar çok dikkatli olsunlar. Bu hastalığın şakası yok. Bizim ailenin canı yandı, kimsenin canı yanmasın. Biz ailenin geri kalanının genetiğinin araştırılmasını istiyoruz. Bizim genlerimizde bir problem var galiba. Bizi grip gibi de alsa götürüyor bu hastalık. Aşımızın yapılmasını istiyoruz. Üç kardeşim, bir yeğenim, bir kayınbiraderim onun oğlu ve 2 baldızımı toprağa verdim. 5.5 ayda peş peşe gelen bu ölümler nedeniyle genetiğimizin araştırılmasını bekliyoruz. Devlet bize öncelik versin, çoluk çocuğunuz aşılarını yaptırsın biz de bir rahat edelim. Bu süreci ne olur ciddiye alın konulan kurallara uyun" dedi.

"BİZ YANDIK, KİMSE YANMASIN"

2 kız kardeşi, ağabeyi, 2 yeğeni ve 3 kayınbiraderini kaybeden Havva Genç ise, "8 acıyı birden yaşadık, biz yandık, kimse yanmasın. Dikkat ettiğimizi düşünüyoruz ama genetiğimizde mi bir problem var bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz. Evimiz hemen mezarlıkların üstünde, her gün o mezarlıklara bakarak acımızı tazeliyoruz. Bizim yaşadığımız bu acıyı kimse yaşamasın" diye konuştu.

"BİZ BU HASTALIĞI BÜYÜK BİR ACI İLE YAŞADIK"

Sinan Genç ise, "Bizim için son 5,5 ay hiç kolay olmadı. Art arda gelen ölümlerle canımız yandı. Ortada çok ciddi bir hastalık var, bunu herkes dikkate almalı. Biz bu hastalığın gerçekliğini büyük bir acıyla yaşadık kimse yaşamasın" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Motosiklet üzerinde kadına şiddet! - Haberler
GÜNDEMMotosiklet üzerinde kadına şiddet!
Aydın'da 18 yıldır aydınlatılamayan cinayet! - Haberler
GÜNDEMKatili 18 yıldır bulunamadı!
İĞRENÇ İDDİA! 7 erkek çocuğu istismar etti! - Haberler
GÜNDEM7 erkek çocuğu istismar etti!
Son dakika: Yıldırım Akbulut uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan mesaj
GÜNDEMYıldırım Akbulut uğurlandı
Son dakika: Sahte hocaya terör cezası! - Haberler
GÜNDEMSahte hocaya terör cezası!
İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı
GÜNDEMİstanbul'da hava kirliliği 1 ilçe dışında yüzde 10 ...
MERSİN'DE TACİZ! Taksici yolda yürüyen kadını taciz etip aracıyla çarptı! - Haberler
GÜNDEMTaciz edip aracıyla çarptı!
Zekat, fitre nedir? Zekat, fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? DİYANET AÇIKLADI!
GÜNDEMİşte zekat ve fitre sadakasına dair merak edilenler
Villada 'kar maskeli' korona partisi! - Haberler
GÜNDEMVillada 'kar maskeli' korona partisi!
Van'da 2 PKK'lı terörist yakalandı
GÜNDEMVan'da 2 PKK'lı terörist yakalandı