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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kabri başında anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 27. yılında kabri başında anıldı.

Turgut Özal
AA

Topkapı'daki Anıtmezar'da düzenlenen törene, Özal'ın çocukları Ahmet ve Efe Özal, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Yusuf Karaloğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ile sevenleri katıldı.

Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı çelenginin konulması ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından Kur'an okunup dua edildi.

Duaların ardından katılımcılar, Ahmet Özal'a taziyelerini iletti.

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