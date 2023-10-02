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        Haberler Gündem Güvenlik 8 FETÖ üyesi sahte kimlikle yakalandı

        Yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ üyesi sahte kimlikle yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında ihraç edilen rütbeli askerlerin de aralarında olduğu 8 kişi, sahte kimlikle, yasa dışı yollarla, yurt dışına kaçarken yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:37 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:37
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        8 FETÖ üyesi sahte kimlikle yakalandı
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        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında bir grup FETÖ üyesinin yurt dışına kaçacağı tespit edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da desteğiyle dün akşam saatlerinde yapılan operasyonda; eski üsteğmen Ö.Ö., eski yüzbaşı İ.S., eski astsubay üstçavuş Y.D., eski kıdemli başçavuş O.Ç., eski üsteğmen H.B.A, esnaf M.O., eski askeri öğrenci N.T. ve öğretmenlikten ihraç edilen B.İ. yakalandı.

        Polisin aramalarında, şüphelilerin üzerinden kendilerine ait fotoğrafların bulunduğu farklı ülkelere ait sahte kimlikler çıktı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O. ve N.T.'ye ev hapsi verildi. Diğer 6 şüpheli ise tutuklandı.

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        #Aydın Haberleri
        #didim
        #FETÖ
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