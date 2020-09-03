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Dün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Sağlık çalışanlarımız bütün mesailerini bulaştırıcı hastalarla geçirmektedir. Başka insanlar için. 29 bin 865 çalışanımıza virüs bulaştı, 52 sağlık çalışanımız hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Korkutan artışların yaşandığı son günlerde ise yine acı tablolar ortaya çıktı. Öyle ki son 8 günde 8 hekimin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden doktorların isimleri şu şekilde açıklandı: Ankara'da Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Nevruz Erez, Şanlıurfa Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Muhanned Mushavah, Kayseri'de iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Seyit Ahmet Okur,

Mersin'de Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Turgut Erkutlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan, Ağrı'da özel bir hastanede görev yapan genel cerrah Op.Dr. Ahmet Aydın Şener, Adana'da görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehdi Tasouji ve Ankara'da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Hozikligil.

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