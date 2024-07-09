Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 18-20 Ekim'de düzenlenecek

        8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 18-20 Ekim'de düzenlenecek

        Adana Valiliği tarafından organize edilen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 18-20 Ekim'de gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Lezzet Festivali damaklarda iz bırakacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valiliğin açıklamasına göre, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında belediye ve oda başkanları ile diğer kurul üyelerinin katılımıyla festivalin hazırlık sürecinin ele alındığı üst kurul toplantısı yapıldı.

        Köşger, burada, gastronomisiyle dünya çapında bilinirliği artan Adana'nın artık lezzet tutkunlarının rotasında yer aldığını, festivalin bu duruma büyük katkısının olduğunu belirtti.

        Kentin ünü sınırları aşan lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla 2017 yılından bu yana düzenlenen festivalin her geçen yıl zenginleşen içerikleriyle ülkenin en canlı, en dinamik organizasyonlarından biri haline geldiğini vurgulayan Köşger, eğlence ile lezzeti harmanlayan festivalin Adana'nın sıcakkanlı ruhunu, şehrin güzel atmosferini yansıtmayı başardığını anlattı.

        Köşger, binlerce misafiri ağırlayan, konferanslarla yemek atölyeleriyle birçok ilke imza atan festivalin bu yıl 18-20 Ekim'de düzenleneceği bildirerek, "Tüm paydaşlarımızla büyük emekler vererek düzenleyeceğimiz festivalimizin her sene olduğu gibi bu yıl da göz dolduracağına eminim. Şimdiden gerek yurt içi gerekse yurt dışından misafirlerimizi lezzet dolu bir eğlenceye beklediğimizi ifade etmek isterim. 18-20 Ekim tarihlerinde rotanız Adana olsun" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?