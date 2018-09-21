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"Bu sütunlarımızın en büyük özelliği; dünyadaki lav sütunlarının yatay olması, bizim sütunlarımızın ise hem yatak hem dikey olmasıdır. Bundan dolayı burayı dünya turizmine açmak, yöre insanına katma değer oluşturmak, yepyeni bir destinasyon oluşturmak ve lav sütunlarına erişilebilirliği sağlamak amacıyla Bartın Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bir proje geliştirdik. Projenin açılışını yapalı 4 ay oldu ve şu an yaklaşık 30-40 bin ziyaretçimiz var. Hedefimiz, bunu 100 bine veya 200 bine çıkarmak, lav sütunlarını, uluslararası turizme açmak ve yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline getirmektir."