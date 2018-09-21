80 milyon yıllık lav sütunları ziyaretçileri büyülüyor
21.09.2018 - 14:17 | Güncelleme: AA
Volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 milyon yıl önce oluşan ve ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılarak seyrine doyulmayan manzarasıyla 4 ay önce turizme kazandırılan Bartın'ın Güzelcehisar ilçesindeki lav sütunlarını yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti Dünyada 3 ülkede, Türkiye'de ise sadece Bartın'da bulunan lav sütunları görenleri mest etti
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Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde, volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 milyon yıl önce oluşan ve ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılarak seyrine doyulmayan manzarasıyla 4 ay önce turizme kazandırılan lav sütunları, geçen sürede yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırladı.
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AA'nın haberine göre tarihin, yeşilin ve mavinin buluştuğu, gün batımının kartpostallık görüntüler oluşturduğu Güzelcehisar, lav sütunlarıyla da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
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Dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kalifornia'da, Türkiye'de ise sadece Bartın'da bulunan lav sütunlarının turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan "Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi"nin ilk etabı 4 ay önce hayata geçirildi.
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Proje kapsamında, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılarak turizme kazandırılan lav sütunları, ziyaretçilere doğa ile tarihin iç içe geçtiği atmosferde seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.
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Milyonlarca yıllık geçmişe dayanan lav sütunlarının bulunduğu alan, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Tabiat Anıtı" olarak ilan edildi.
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Dünyada 3 ülkede, Türkiye'de ise Bartın'da bulunan lav sütunlarının, projenin ikinci etabında mevcut ahşap yürüyüş yollarının çevresine restoranlar, kafeler ve bungalov evler yapılarak, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline getirilmesi hedefleniyor.
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"DOĞA HARİKASI BİR YER"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, yaptığı açıklamada, Güzelcehisar'ın kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta "doğa harikası" bir yer olduğunu söyledi.
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Güzelcehisar'da, tarihin ve doğanın birleşerek güzel bir atmosfer oluşturduğunu belirten Dursun, "Buranın en büyük özelliği, 80 milyon yıllık lav sütunlarına sahip olmasıdır. Volkanlardan akan lavların püskürüp büzüşmesiyle çatlaklar oluşmuş. Bu çatlaklar neticesinde de beşgen, altıgen şeklinde sütunlar oluşmuş" dedi.
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Dursun, Güzelcehisar'daki lav sütunlarının dünyadaki benzerlerinden farklı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Bu sütunlarımızın en büyük özelliği; dünyadaki lav sütunlarının yatay olması, bizim sütunlarımızın ise hem yatak hem dikey olmasıdır. Bundan dolayı burayı dünya turizmine açmak, yöre insanına katma değer oluşturmak, yepyeni bir destinasyon oluşturmak ve lav sütunlarına erişilebilirliği sağlamak amacıyla Bartın Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bir proje geliştirdik. Projenin açılışını yapalı 4 ay oldu ve şu an yaklaşık 30-40 bin ziyaretçimiz var. Hedefimiz, bunu 100 bine veya 200 bine çıkarmak, lav sütunlarını, uluslararası turizme açmak ve yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline getirmektir."
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Dursun, "Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi"nin mevcut ahşap yürüyüş yollarının çevresine restoran, kafe ve bungalov evlerinin yapılmasını kapsayan ikinci etabını da en kısa sürede başlatacaklarını sözlerine ekledi.
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