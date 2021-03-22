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809 milyon liralık elektrikli araç sistemleri yatırımına devlet desteği

İzmir'de Ege Serbest Bölgesinde 809 milyon liralık elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacak

809 milyon liralık elektrikli araç sistemleri yatırımına devlet desteği
Reuters

Eldor Elektronik ve Plastik Malzemeleri Üretim ve Ticaret Ltd. Şti tarafından İzmir'de Ege Serbest Bölgesinde elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacak.

Resmi Gazete'nin 20 Mart tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, başlangıç tarihi 15 Haziran 2020 olarak belirtilen yatırım için öngörülen toplam sabit yatırım tutarı da 809 milyon TL olarak belirlendi.

Karara göre 2026 yılında tamamlanması hedeflenen yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 yıl daha ek süre verilebilecek. Yatırım süresi sonunda yıllık 200,000 adet DC-DC dönüştürücü, 200,000 adet batarya şarj ünitesi, 800,000 adet enerji yönetim modülü ve 75,000 adet HV başlatma modülü üretim kapasitesine ulaşması beklenen yatırım için 700 ilave, 40 da nitelikli personel istihdam edilmesi hedefleniyor.

Karar kapsamında yatırım projesine; azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği azami 30 milyon TL nitelikli personel desteği, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 20 milyon TL'yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yarısını kapsayan enerji desteği, her bir nitelikle personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle ücret desteği sağlanacak.

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