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İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarını azaltabilmek ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda birçok projeyi hayata geçiren Bakanlık, 2019 yılını "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan ettiğini duyurdu.
Yayaların trafikte öncelikli olduğuna dikkat çekmek isteyen Bakanlık, yıl boyu sürecek bir kampanya hazırladı.
Kampanyanın ilk adımı bugün bir etkinlikle atılıyor. 200 bin kolluk personelinin yanı sıra aralarında Bakan Yardımcılarının da olduğu üst düzey Bakanlık yetkilileri bugün 81 ilde eş zamanlı olarak yaya geçitlerindeki bu etkinliğe katılıyor.
Bakanlık yetkilileri bu kapsamda, bulundukları illerdeki yaya geçitlerinde yayaların sürücüler tarafından fark edilmesini, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanmasını, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesini sağlamaya yönelik mesajlar veriyor.
ANKARA'DA ADRES KIZILAY
Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ülke genelinde başlatılan "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası"nın Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki açılışına katıldı. Kızılay Meydanı'nda 12.00-13.30 arasında düzenlenen etkilinlik için ekipler, sürücüleri broşür dağıtmaya başladı.
81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkilinlik için İstanbul'da da çalışmalar vardı. Trafiğin gün boyu yoğun olduğu Mecidiyeköy'de polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri durdurdukları araçta yaya önceliğinin önemini anlatan broşürler dağıttı.
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