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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 81 ildeki oda ve borsa başkanlarının ortak görüşü: "En büyük sorun finansmana erişim" - İş-Yaşam Haberleri

        81 ildeki oda ve borsa başkanlarının ortak görüşü: "En büyük sorun finansmana erişim"

        81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsa başkanlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sürdürülebilir büyüme için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 13:58 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:58
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        "En büyük sorun finansmana erişim"
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 7 ayrı bölge toplantısında, 81 İl ve 160 İlçedeki Oda ve Borsa Başkanları; il ve ilçelerdeki ekonomik durumu, sektörlerdeki sıkıntıları ve iş dünyasının taleplerini değerlendirdi.

        Hisarcıklıoğlu toplantılara ilişkin açıklamasında şu görüşleri paylaştı:

        “Son 1 hafta içerisinde 7 bölge toplantısı gerçekleştirerek 81 İl ve 160 İlçedeki Oda ve Borsa Başkanlarımızla bir araya geldik.

        İl ve ilçelerdeki ekonomik durumu, sektörlerdeki sıkıntıları ve iş dünyamızın taleplerini değerlendirdik.

        Toplantılarda 3 ana sorun öne çıktı;

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        1. Finansmana erişimde yaşanan zorluklar2. Zirai don felaketi3. Artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problemler

        Finansmana erişim sıkıntısı en çok dile getirilen konu. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve finansman maliyetleri düşürülmeli.

        Zirai don felaketinden birçok ürün zarar görmüş durumda. Yaşadığımız bu en büyük don felaketi, bazı bölgelerde tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtı. Bu noktada sahada tespit çalışmalarında sıkıntılar yaşandığı vurgulanıyor. Doğru hasar tespiti, bu hasarın karşılanması ve ödemelerin zamanında yapılması çok önemli. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor.

        Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. İhracat pazarlarımızı korumakta büyük zorluk yaşıyoruz. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli.

        Ayrıca, ülkemizdeki deprem gerçeğini de unutmayalım! Türkiye’nin her il ve ilçesi afete hazır olmalı.

        Aynı acıları yeniden yaşamamak için güvenli yapılar, depreme dirençli şehirler hemen şimdi!”

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