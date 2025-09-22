81 yaşındaki oyuncu Gary Busey cinsel tacizden ceza aldı

Oyuncu Gary Busey, cinsel saldırı davasında ceza aldı. 81 yaşındaki ABD'li oyuncu, 2022'de New Jersey'deki bir sinema kongresinde, bir kadına sarkıntılık ettiği gerekçesiyle 2 yıl denetimli serbestlik cezası aldı.

Duruşmada konuşmayı reddeden Gary Busey, hakime; "Avukatımın tavsiyesine uyuyorum" dedi. Busey'nin avukatı, oyuncunun yaşı, sağlık sorunları ve California'daki daimi ikametgahını gerekçe göstererek yalnızca para cezasına çarptırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, olayın ciddiyeti ve Busey'in ceza adalet sistemiyle daha önce yaşadığı temaslar nedeniyle sonunda ona, 2 yıl denetimli serbestlik verdi. Ayrıca Gary Busey'in mağdurla hiçbir şekilde iletişime geçmemesi kararını aldı.

Gary Busey, 12 - 14 Ağustos 2022 ​​arasında Cherry Hill'deki bir otelde düzenlenen Monster-Mania Kongresi'nde fotoğraf çekimi sırasında en az üç kadına sarkıntılık etmek ve bir kadının sutyenini çıkarmaya çalışmakla suçlandı.

İddiaları başta reddeden oyuncu, o dönem TMZ'ye yaptığı açıklamada; "Çekim 10 saniyeden kısa sürdü ve gittiler. Sonra da bana cinsel saldırıda bulunduğum yönünde bir hikâye uydurdular" demişti. Oyuncu ayrıca "hiçbir şey olmadığı için pişmanlık duymadığını" da söylemişti.