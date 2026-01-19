88 yaşındaki Jane Fonda tekerlekli sandalyede

Hollywood yıldızı Jane Fonda Los Angeles'ta havaalanında tekerlekli sandalyede görüntülendi. 88 yaşındaki oyuncu, Los Angeles Havaalanı'nda bir görevlinin yardımıyla uçağına doğru gidiyordu.

Üzerinde kürkü olan ve her zamanki gibi bakımlı görünen Fonda, kucağında minik bir bavul da taşıdı.

2022 sonunda kansere yakalandığını duyurarak hayranlarını üzen Fonda, 2023'te Non-Hodgkin lenfoma tedavisinin sona erdiğini açıklamış, fiziksel zindeliğini düzenli egzersiz yaparak koruduğunu söylemişti.

REKLAM

'Jane Fonda Workout' videolarıyla 1980’li yıllara damga vuran oyuncu, “Yürüyor ve egzersiz yapıyorsam, yaşımı hissetmiyorum” demişti.

Oyunculuğun yanı sıra çevre aktivistliği de yapan Fonda, doğayı korumak adına düzenlenen etkinliklerde boy göstermek için hazır bulunuyor.

2025 içinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Gezegen İçin Eylem' adlı toplantıda Fonda, fosil yakıtlarına verilen devlet desteklerinin (sübvansiyonların) artık sona ermesi gerektiğini söylemişti.