        88 yaşındaki Jane Fonda tekerlekli sandalyede

        88 yaşındaki Jane Fonda tekerlekli sandalyede

        Hollywood'un 88 yaşında olmasına rağmen hep aktif olan ünlü yıldızı Jane Fonda, Los Angeles'taki havaalanında tekerlekli sandalye kullanırken görüldü

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:32
        Efsanevi yıldız tekerlekli sandalyede
        Hollywood yıldızı Jane Fonda Los Angeles'ta havaalanında tekerlekli sandalyede görüntülendi. 88 yaşındaki oyuncu, Los Angeles Havaalanı'nda bir görevlinin yardımıyla uçağına doğru gidiyordu.

        Üzerinde kürkü olan ve her zamanki gibi bakımlı görünen Fonda, kucağında minik bir bavul da taşıdı.

        2022 sonunda kansere yakalandığını duyurarak hayranlarını üzen Fonda, 2023'te Non-Hodgkin lenfoma tedavisinin sona erdiğini açıklamış, fiziksel zindeliğini düzenli egzersiz yaparak koruduğunu söylemişti.

        'Jane Fonda Workout' videolarıyla 1980’li yıllara damga vuran oyuncu, “Yürüyor ve egzersiz yapıyorsam, yaşımı hissetmiyorum” demişti.

        Oyunculuğun yanı sıra çevre aktivistliği de yapan Fonda, doğayı korumak adına düzenlenen etkinliklerde boy göstermek için hazır bulunuyor.

        2025 içinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Gezegen İçin Eylem' adlı toplantıda Fonda, fosil yakıtlarına verilen devlet desteklerinin (sübvansiyonların) artık sona ermesi gerektiğini söylemişti.

        #Jane Fonda
        #tekerlekli sandalye
