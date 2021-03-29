İki ödül kazandı

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Uluç Bayraktar'ın ilk sinema filmi '9,75', festival yolculuğuna dünya galasını yaptığı Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nde başlamıştı. Geçtiğimiz ay Bangladeş'te Dhaka Uluslararası Film Festivali'nde yarışan filmin başrol oyuncusu Nejat İşler 'En İyi Oyuncu' ödülüne layık bulunmuştu.

ABD'de üç festivalde yarışan '9,75', geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın prestijli festivallerinden Kerala'da gösterilmişti. Avrupa galasını yaptığı Almanya'daki Snowdance Film Festivali'nde yarışan '9,75', 'En İyi Film' ve 'En İyi Senaryo' ödüllerini kazandı.

Mehmet Eroğlu'nun '9,75 Santimetrekare' adlı romanından uyarlanan '9,75'in oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş, Menderes Samancılar gibi isimler yer alıyor.

'9,75', geçmişi Kemalettin Tuğcu kitaplarına benzeyen yazar 'Ahmet'in Türkiye'nin doğusu ve batısı arasında kalmış hikâyesini anlatıyor