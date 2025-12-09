9 Aralık Salı günü televizyon kanalları izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Gündüz ve öğle kuşağında birçok program izleyici karşısına çıkarken, dizilerin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana geliyor. MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam edecekken, futbolseverler Monaco-Galatasaray maçını canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. İşte 9 Aralık 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…