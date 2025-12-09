Habertürk
        9 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var, Monaco-Galatasaray maçı hangi kanalda? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Now TV, TV8 yayın akışı

        9 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, Monaco-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        9 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?'' soruları yanıt buldu. Ülkenin en çok izlenen kanalları, bugün de gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sabahları gündüz kuşağı programları ve tekrar diziler ekrana gelirken; akşamları birbirinden farklı türde diziler, yarışmalar ve maçlar yayınlanacak. Futbolseverler ise Monaco-Galatasaray maçını canlı olarak takip edebilecek. İşte 9 Aralık 2025 Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 09.12.2025 - 12:10
        1

        9 Aralık Salı günü televizyon kanalları izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Gündüz ve öğle kuşağında birçok program izleyici karşısına çıkarken, dizilerin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana geliyor. MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam edecekken, futbolseverler Monaco-Galatasaray maçını canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. İşte 9 Aralık 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Rüya Gibi

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Rüya Gibi

        22:30 Rüya Gibi

        01:15 Kızılcık Şerbeti

        03:30 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse (Final)

        00:15 Sahipsizler

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kılıbık

        21:45 Kılıbık

        23:45 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

        02:00 Siyah Beyaz Aşk

        04:15 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfaktaki Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Gözleri KaraDeniz

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:30 Kalk Gidelim

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:20 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        23:00 Monaco - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        01:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        03:40 Seksenler

        04:25 Lingo türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        00:00 Sakıncalı

        02:30 Ben Leman

        04:45 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        9 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
