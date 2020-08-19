DHA

Tercan ilçesinde annesiyle yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Yalman, 9 gün önce kayboldu. Kayıp ihbarında bulunulan Yalman için arama çalışması başlatıldı. Sonuç alınamayınca da Erzincan Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü´nden yardım istendi.

Bu sabah ilçeye gelen AFAD ekipleri, Bahçecik Mahallesi yakınlarındaki ağaçlık alanda yürüttükleri arama çalışmasında, toprağa gömülü erkek cesedi buldu.

Kimliği belirsiz ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi. Polis, cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.