2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 9. haftada da nefesleri kesecek. İşte bu hafta oynanacak maçlar öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...
SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ
15 Ekim Cuma:
20.00 Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
16 Ekim Cumartesi:
13.30 Giresunspor - Ç. Rizespor (Çotanak)
16.00 Sivasspor - Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
17 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray - Konyaspor (NEF)
16.00 Altay - Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Medical Park)
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Alanyaspor - Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Hatayspor - Gaziantep (Yeni Hatay)
SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU
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