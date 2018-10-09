SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
cemal kaşıkçı
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

9 kişi geldiler, 13 kişi döndüler!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinden sonra kaybolmasının ardından aynı gün Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 2 özel iş jeti de merak konusu oldu. Habertürk yazarı Güntay Şimşek, o uçakların nasıl geldiğini yazdı

09.10.2018 - 19:06 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Suudi Arabistan vatandaşı, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinden sonra kaybolması üzerine en fazla tartışılan konulardan birisi de aynı gün Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 2 özel iş jeti oldu. Saudia Private Aviation (SPA) bünyesinde uçan Suudi tescilli Gulfstream 4 tipi HZ-SK1 ve Gulfstream G450 HZ-SK2 iş jetleri kadar, bu uçaklarla yolculuk edenler de merak konusu.

Ancak kamuoyuna yansıdığı üzere 2 uçak Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye direkt gelmedi. HZ-SK1 tescilli uçak Mısır'ın başkenti Kahire'den boş geldi, aynı gün Türkiye saati ile 18.30'da 6 yolcu ile döndü. Diğer uçak ise Riyad'dan 9 yolcu ile gelip, aynı gün Türkiye saati ile 22.00'de 7 yolcuyla Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a uçtu. Dolayısıyla iki uçakla toplam 9 yolcu İstanbul'a gelerek 2 Ekim'de Türkiye'ye giriş yaptı. Dönüşlerinde ise giden yolcu sayısı 13 oldu.

Uçaklar Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kamuoyuna yansıdığı şekilde hareketlerinden önce aranmadı, fakat normal prosedürler gereği uçak yolcuları ve eşyaları güvenlik kontrolünden ve tarama cihazlarından geçirildi. Şüpheli bir durum da tespit edilmedi. Türk güvenlik yetkilileri Cemal Kaşıkçı'nın kaybolma haberleri üzerine takip eden günlerde havalimanında araştırmalar yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT geniş çaplı bir inceleme çalışmaları yaptığı olayın en önemli taraflarından birisi de 2 uçakla gelenler oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat gelişmeleri takip ettiğini açıklaması ise soruşturmanın en üst seviyede ciddiyetine işaret ediyor. Bu sebeple bu iki uçakla gelenler ve geri dönenler güvenlik güçlerinin üzerinde en fazla çalıştığı hususların başında geliyor.

Suudi Veliaht Prensi, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili iddiaları yalanlarken, Türk hükümetinin istemesi durumunda başkonsolosluk kapılarının açılabileceğini söylemiş, Başkonsolosluk da bina içindeki kameraların çalışmadığını belirterek, konuyu daha da gizemli hale getirmişti. Olaya 2 uçak ve 13 yolcunun da dahil olmasıyla hadise daha geniş bir platformda tartışılmaya başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X