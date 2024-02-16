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        Haberler Gündem Yargı 9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı

        Bazı kişilerin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı

        9 kişi hakkında malvarlığı dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 01:45 Güncelleme: 16.02.2024 - 01:47
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        9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı
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        Resmi Gazete'de bazı kişiler hakkında malvarlığın dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar yayımlandı.

        DHA'nın haberine göre; 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3 fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurulması kararı kaldırıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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