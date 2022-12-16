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Haberler Gündem Eğitim Matematik 9'lar Çarpım Tablosu Kolay Ezberleme Alıştırmaları: 9'lar Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
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9'lar çarpım tablosu kolay ezberleme alıştırmaları: 9'lar çarpım tablosu nasıl ezberlenir?

Matematiksel hesaplamaların ve matematik alanında yapılan tüm işlemlerin temeli olarak görülen ve eğitim hayatının büyük bir parçası olarak dikkat çeken çarpım tablosu, işlemlerin basit ve etkin olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanan tarihiyle birçok uygarlık ve medeniyet tarafından, yaşamın birden fazla alanında kullanılmış olan çarpım tablosu, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşamımızın tam ortasında yer almaktadır.

9'lar Çarpım Tablosu Kolay Ezberleme Alıştırmaları: 9'lar Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

1’den 10 kadar olan sayıların birbiriyle çarpımı olarak tanımlanan çarpım tablosunun bir parçası olan 9’lar çarpım tablosu ezberleme yöntemleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

9’lar Çarpım Tablosu

Matematiksel sistemlerin en başında gelen çarpım tablosunun tarihi bundan 4000 yıl öncesine, büyük bir Mezopotamya uygarlığı olan Babil uygarlığına kadar dayanmaktadır. Bazı kaynaklar çarpım tablosunu icat eden kişinin Pisagor olduğunu söylese de bu bilgiliyi destekleyecek herhangi bir bilimsel kanıt ve belge bulunmamaktadır. İlk örneğini Babillerde gördüğümüz çarpım tablosunun günümüzde kullanılan şekline en yakın olan versiyonuna ise ilk olarak Çin’de rastlanmıştır. MÖ.305 yılında ortaya çıkan ve bambu şeritleri üzerinde yer alan bu matematiksel sistem, bugünkü çarpım tablosunun atası olarak kabul edilmektedir.

Eğitim öğretim hayatının daha ilk yılında öğrendiğimiz ve yalnızca matematikte değil hayatın her alanında başvurduğumuz bir matematiksel sistem olan çarpım tablosu bu özelliği ile yaşam kolaylaştıran bir çizelge olarak öne çıkmaktadır.

Yukarıda kısaca tarihsel köklerini anlattığımız çarpım tablosunun önemli bir parçası da 9’lar çarpım tablosudur. 9’lar çarpım tablosunu tanımlamak gerekirse; 9 sayısının 1’de 10’a kadar olan sayılarla çarpılması olarak ifade etmek yeterli olacaktır.

Unutmamak gerekir tıpkı diğer rakamların çarpım tablosunda olduğu gibi 9’lar çarpım tablosu da aynı zamanda bir toplama tablosu özelliği göstermektedir. Örnek vermek gerekirse 9x3=27 işlemi aynı zamanda 9’un 3 katı olarak da ifade edilebildiği için bu işlem, 9+9+9=27 olarak da gösterilebilmektedir.

Şimdi gelin hep birlikte tüm detaylarını verdiğimiz 9’lar çarpım tablosu ve bolca tekrar edilmesi gereken 9’lar çarpım tablosu ezberleme alıştırmalarına birlikte göz atalım.

9’lar Çarpım Tablosu Ezberleme

Aşağıda vermiş olduğumuz tabloyu bolca tekrarlayarak 9’lar çarpım tablosunu kolayca öğrenebilir ezberleyebilirsiniz:

  • 9x1= 9
  • 9x2= 18
  • 9x3= 27
  • 9x4= 36
  • 9x5= 45
  • 9x6= 54
  • 9x7= 63
  • 9x8= 72
  • 9x9= 81
  • 9x10= 90

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