Yaklaşık 4000 bin yıllık bir tarihe sahip olan ve bir uygarlık tarafından kullanılmış olan çarpım tablosu, bugün de birçok problemde sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Peki, 6’lar çarpım tablosu ezberleme yöntemi nedir? İşte, tüm detaylar…

6’lar Çarpım Tablosu

Dünya tarihine damga vurmuş bir uygarlık olarak bilinen Babiller tarafından yaklaşık 4000 bin yıl önce kullanılmaya başlanmıştır. Bu kadar uzun bir tarihe sahip olan bu çizelgenin bugünküne yakın olan formunu ise ilk olarak Çinlilerin kullandığı tahmin edilmektedir. Çin bambu şeritleri üzerinde ondalık olarak bulunan çarpım tabloları; günümüz çarpım tablosunun çıkış noktası olarak kabul edilmektedir.

Hayatı kolaylaştıran bir çizelge olan çarpım tablosu; 1’den 10’ a kadar olan tüm sayıların birbirleriyle olan çarpımlarını ifade etmektedir. Ezberlenmesi zor gibi görünen çarpım tablosu yeterli tekrar yapıldıktan sonra kolaylıkla ezberlenebilmektedir.

Çarpım çizelgesinin bir parçası olan 6’lar çarpım tablosu da özellikle öğrenciler tarafından oldukça merak edilen konulardan bir tanesidir. 6 rakamının 1’den 10’ a kadar olan sayılarla çarpılmasını bir çizelge üzerinde gösteren bu tablonun mantığı kavrandığında ve tablo yeterli tekrar yapıldığında, öğrenilmesi hiç de zor olmayacaktır.

Tüm çarpım tablosunda olduğu gibi 6’lar çarpım tablosu da aslında aynı zamanda bir toplama tablosudur. Örnek vermek gerekirse 6x3=18 işlemi aynı zamanda 3 adet 6 anlamına geldiğinden 6+6+6= 18 olarak da ifade edilmektedir.

Şimdi gelin aşağıdaki çarpım tablosu üzerinden 6’lar çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları nelermiş birlikte göz atalım:

6’lar Çarpım Tablosu Ezberleme