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9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.016.141 yükseldi. 42.746 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

9 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

8 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

8 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;,

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 281 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 52 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 281 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 42 bin 746’a yükseldi. Toplamda 49 milyon 192 bin 673 test yapıldı. Bugün yapılan 228 bin 873 testten, 18 bin 52 yeni vaka sayısı, 2 bin 178 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 16 bin 141’e yükseldiği, bugün iyileşen 28 bin 896 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 691 bin 224’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 175 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 157 milyon 299 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 277 bini, iyileşenlerin sayısı 134 milyon 615 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 377 bine, Hindistan'da 21 milyon 874 bine, Brezilya'da 15 milyon 9 bine ve Fransa'da 5 milyon 728 bine ulaştı.

Salgına karşı bugüne dek 1 milyar 240 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD'de Virginia eyaletinin, salgına karşı aşılama çalışmalarının şu anki hızla devam etmesi durumunda, virüs önlemlerini 15 Haziran'da tamamen kaldıracağı açıklandı.

New York'un Brooklyn şehrinde geçen sene salgından ölenler için konulan soğutucu kamyonlarda halen 750 civarında cesedin bulunduğu belirtildi.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısında 414 bin 188 ile yeni bir rekor kırıldı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere ve delegelere aşı sağlayacaklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısının acil kullanımına onay verdi.

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA),40 yaş altındakilerde daha fazla kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford-AstraZeneca'nın aşısı yerine, ülkede acil kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA),virüsün yol açtığı enfeksiyonun tedavisi için geliştirilen "Sotrovimab" adlı ilacın ön değerlendirme sürecini başlattı.

AB ülkeleri Danimarka, Belçika, İsveç, İspanya ve Fransa, Avrupa'nın aşı üretim kapasitesinin artırılması ve diğer ülkelerle aşı paylaşım mekanizması kurulması çağrısında bulundu.

İsviçre'de aşı yaptıranlar, test sonucu negatif çıkanlar ve virüse yakalanıp iyileşenler için geçerli olacak Kovid-19 sertifikasının gelecek haziran sonu itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

- Pakistan'da çeşitli eyalet ve bölgeler kapanmaya gidiyor

Pakistan'da çeşitli eyalet ve bölgelerde, vaka sayılarındaki artışları engellemek amacıyla 16 Mayıs'a kadar kapanmaya gidileceği açıklanırken, başkent İslamabad'da bugün 18.00 itibarıyla başlayacak kapanmanın Pencap, Hayber Pahtunhva, Gilgit-Baltistan ve Azad Cammu Keşmir'de yarın, Sindh ve Belucistan eyaletlerinde ise 9 Mayıs'ta başlayacağı kaydedildi.

Japonya'da hükümet 11 Mayıs'ta sona ermesi planlanan Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'daki olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 31 Mayıs'a kadar sürdürülmesine karar verirken, vakaların artış gösterdiği Aiçi ve Hyogo eyaletlerinde de 12-31 Mayıs'ta OHAL uygulanacağı bildirildi.

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, başkent Kuala Lumpur'da yemek yediği bir restorana girerken Kovid-19 takip uygulamasıyla kayıt yaptırıp vücut ateşini ölçtürmediği için para cezasına çarptırıldı.

Nepal'de son 24 saatte 9 bin 23 yeni vaka tespit edilmesiyle, günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Tunus, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde ramazan bayramını da kapsayacak şekilde bir hafta boyunca kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Kazakistan, salgın dolayısıyla epidemiyolojik durumun kötüleştiği Hindistan'a tıbbi yardım gönderme kararı aldı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Özbekistan'da, vaka sayılarındaki artış nedeniyle, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı 9 Mayıs Anma ve Saygı Günü etkinlikleri ülke genelinde yasaklandı.

Bahreyn Gulf Air şirketinin, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) sağlık seyahati pasaportunu bugünden itibaren Londra, Atina ve Singapur uçuşlarında kullanmaya başladığı bildirildi.

Çin, Irak'ta faaliyet yürüten devlete ait iki şirketin çalışanlarının iki aylığına ülkeye dönüşünü yasakladı.

Avustralya'da salgın tedbirleri kapsamında Hindistan'dan geleceklere uygulanan ülkeye giriş yasağının, bazı vatandaşlar için gelecek haftadan itibaren kaldırılacağı bildirildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, salgınla mücadele kapsamında sağlanan politika desteğinin çok dikkatli bir şekilde geri çekilmesi gerektiğini belirterek, dünyanın yükselen faiz oranlarına hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Dünyada Kovid-19'a karşı bağışıklığı amaçlayan yaygın aşılama programlarına dahil edilmeyen en az 46 milyon yerinden edilmiş kişi bulunduğu bildirildi.

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