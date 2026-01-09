Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 9 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı paylaştı: İşte bu haftanın Cuma Hutbesi konusu ve tam metni

        9 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte bu haftanın Cuma Hutbesi konusu ve tam metni

        9 Ocak Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Böylece bu haftanın Cuma Hutbesi konusu belli oldu. Bugün Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak olan hutbede, namazın manevi önemine dikkat çekildi. "Cennetin anahtarı namazdır" hadis-i şerifi hatırlatılarak, namazın kişiyi kötülüklerden arındırıp sükunete erdirdiği belirtildi. Ayrıca önümüzdeki hafta idrak edilecek olan Miraç Kandili'ne de değinildi. Peki, bu haftanın Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte, 9 Ocak 2026 Cuma Hutbesi konusu ve tam metni PDF indir oku...

        Giriş: 09.01.2026 - 08:20 Güncelleme: 09.01.2026 - 08:20
        Bir mübarek Cuma günü daha geldi çattı. İslam alemi, bugün Cuma namazı ibadetini yerine getirmek için camilerin yolunu tutacak. Cuma namazı öncesinde okunacak Cuma Hutbesi konusu bu noktada araştırılmaya başlandı. 9 Ocak Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bu haftanın hutbesinde namazın müminin hayatındaki merkezi rolüne vurgu yapılırken, Miraç Kandili'ne de özel bir yer ayrıldı. İşte, 9 Ocak 2026 Cuma Hutbesi konusu ve tam metni…

        NAMAZ

        Muhterem Müslümanlar!

        Dünyamızı huzur ve mutluluğa, ahiretimizi ebedi cennete dönüştüren ibadetlerin en başında namaz gelir. Namaz kılan; yüzünü kıblemiz Kâbe’ye, yönünü Rabbine çevirir. Bedenini kirlerden, kalbini günahlardan arındırır. Ruhunu miraca, gönlünü sükûnete erdirir.

        Aziz Müminler!

        Namaz; tekbirle başlayan, selamla tamamlanan bir kulluk yolculuğudur. Her tekbir, Allah’tan başka ilah olmadığının ilanıdır. Her kıyam, haksızlığa ve zulme asla rıza gösterilmeyeceğinin sembolüdür. Her kıraat, Kur’an-ı Kerim ile irtibatı kuvvetlendirmektir. Her rükû, bir tevazu; her secde, Allah’a teslimiyettir. Her tahiyyat, kelime-i şehâdetin izharıdır. Her selam, elinden ve dilinden emin olunan bir Müslüman olmanın ahdidir.

        Kıymetli Müslümanlar!

        Hayat akıp giderken namazı kendimize rehber kılmalıyız. Gönlümüz daraldığında namazla ayağa kalkmalıyız. Sıkıntı veya hastalık anında namazla Rabbimize sığınmalıyız. Gündüzün telaşında namazla ruhumuzu dinlendirmeliyiz. Gecenin sessizliğinde namazla dirilişimizi gerçekleştirmeliyiz. Camide, evde, okulda, işyerinde, tarlada ve bahçede namazla Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve mağfiretine yönelmeliyiz. Zira namaz, müminin miracıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in buyurduğu üzere, “Cennetin anahtarı namazdır.” Yaratan ile kulun arasındaki muhabbeti güçlü tutacak en sağlam bağ namazdır. Kişiyi, kötülüklerden uzaklaştırıp iyiliğe ulaştıracak en güzel yol namazdır. Aynı safta inanan gönülleri birleştirecek; birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirecek olan da namazdır.

        Değerli Müminler!

        Namaz, büyük bir rahmettir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hadis-i şeriflerinde, “Sizden biri namaz kılarken aslında Rabbiyle konuşuyordur” buyurmaktadır. Dolayısıyla dinen meşru bir mazeret olmaksızın namazdan uzak kalmak, Allah Teâlâ ile hasbihalden mahrum kalmaktır. Sonra kılarım diye namazı ötelemek, dinin direğini zayıflatmaktır. Dünyalık meşgalelere dalarak namazı ihmal etmek, ilâhî lütfa mazhar olamamaktır. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, “Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et” buyurmaktadır.

        Aziz Müslümanlar!

        Önümüzdeki Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece, beş vakit namazın hediye edildiği Miraç Kandilini idrak edeceğiz. Bu mübarek gece, Mescid-i Aksâ’nın Cenâb-ı Hak katındaki değerini yeniden hatırlatmaktadır. Tevhid ve vahdetin sembolü olan cami ve mescitlerin saygınlığını korumamız gerektiğini haber vermektedir. Bizler de Miraç Kandilini vesile kılarak, camilerde huzurda olalım. Omuz omuza vererek aynı safta divana duralım. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in “Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir” müjdesine nail olmak için secdelerde buluşalım. İşlediğimiz hata ve günahlarımız için tövbe edelim. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası, insanlığın huzur ve barışı, Mescid-i Aksâ’nın ve Gazze’nin özgürlüğü için Cenâb-ı Hakk’a niyazda bulunalım.

        Bu vesileyle Miraç Kandilimizi şimdiden tebrik ediyorum. Hutbemizi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitirmek istiyorum: “Kurtuluşa eren müminler, namazlarını titizlikle kılmaya devam ederler. İşte Firdevs cennetinin vârisleri onlardır. Orada ebedi kalacak olanlar da onlardır.”

        9 OCAK 2026 CUMA HUTBESİ PDF İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
