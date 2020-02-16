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Olay, 3 Ekim 2019 tarihinde Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde bir mezarlıkta yaşandı. Suriyeli 9 yaşındaki Vail El Suud, mezarlığın demir parmaklıklı kapısına asılı olarak bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Vail El Suud'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

50'DEN FAZLA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Caner Aktan'ın haberine göre, Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2014 yılında Türkiye'ye yerleşen Mustafa El Suud ve Bekkur El Suud'un 3 çocuğundan biri olan Vail El Suud'un ayrımcılığa uğradığı için intihar ettiği ileri sürüldü.

İddiaları değerlendiren Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, ailenin komşuları, akrabaları, Vail'in okuldaki öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının bulunduğu 50'den fazla kişinin ifadesine başvurdu. İfade verenlerin çoğu, Vail El Suud'un genel itibariyle sessiz ve içine kapanık bir çocuk olduğunu söyledi.

DOSYADA ŞÜPHELİ YOK

Soruşturma kapsamında Vail'e ait resim defteri bilirkişiye gönderildi. Vail'in çizdiği resimlerin yaşına uygun olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada ortaya atılan ayrımcılık iddialarının aksine soruşturmada bu yönde bir şüpheye ulaşılamadı. Dosya kapsamında bu aşamada henüz bir şüpheli de bulunmuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dosyayı takip ediyor.

ADLİ RAPORLAR ATK GENEL KURULU'NDA

Mezarlık kapısına asılı olarak bulunan Vail El Suud'un ölümüne ilişkin tüm belgeler önce İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Vail'in kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Bu nedenle dosya içerisindeki adli raporların Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na gönderilmesi kararı verildi. Ölüm nedenine ilişkin son kararı dosyadaki tüm bilgileri yeniden değerlendirecek olan Adli Tıp Genel Kurulu verecek.