Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı ama orada bir başka sorun daha var, önemli bir sorun da şuydu.