90. Büyük Atatürk Koşusu heyecanı!
90. Büyük Atatürk Koşusu yarın Ankara'da düzenlenecek.
Giriş: 27.12.2025 - 09:52 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:52
Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 11.00'de başlayacak yarış, Eski Ankara Tren Garı'nın önünde sona erecek.
Türk atletizminin geleneksel ve en önemli organizasyonlarından Büyük Atatürk Koşusu, ilk kez 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alınarak düzenlendi.
İlk yarışmayı Galip Darılmaz kazandı. 1992'de kadınlara açılan ilk organizasyonda ise Lale Öztürk birinci oldu.
