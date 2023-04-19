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90'larda fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı!

1998 yılında STAR TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve başrolünde ilk sene Alişan'ın olduğu Aynalı Tahir dizisinde Sedef karakterini canlandıran oyuncu Yeşim Büber, yıllar sonra ortaya çıktı. Teknede yaşamasıyla dikkat çeken ünlü ismin son hali görenleri şaşırttı!

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  • 90'larda fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı!

    Başrollerinde Erkan Petekkaya, Saruhan Hünel, Alişan gibi isimlerin olduğu 90’lı yıllara damga vuran Aynalı Tahir dizisinde Sedef karakterini canlandıran oyuncu Yeşim Büber, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Sevilen ismin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
  • 90'larda fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı!

    2006 yılında görüntü yönetmeni olan Mehmet Aksın ile nikah masasına oturan ve teknede yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, ekranlardan uzak kaldığı bu dönemlerde tekne işleriyle, çocuklarıyla ilgileniyor.
  • 90'larda fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı!

    Yeşim Büber, yönetmenliğini Erhan Baytimur ve Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Sergin Akyaz ve Seçil Akyaz'ın kaleme aldığı dram türündeki Aynalı Tahir dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
  • 90'larda fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı!

    1998-2002 yılları arasında STAR TV ekranlarında yayınlanan Aynalı Tahir dizisinin başrollerinde Alişan, Arif Kilisli, Erkan Petekkaya, Bulut Aras, Saruhan Hünel, Kayra Şenocak, Yeşim Büber, Arkın Gelenbe, Emine Ün, Nihan Özcan gibi isimler yer almıştı.
  • 90'larda fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı!

    Kaybolan Yıllar, Aynalı Tahir ve Siyah İnci dizileri ile tanınan Yeşim Büber, şimdilerde gözlerden uzak, teknesinde bir yaşam sürdürüyor. İki çocuğu ve eşiyle yaşayan Büber, sosyal medya hesabını da pek aktif kullanmıyor.
  • 90'larda fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı!

    İşte Yeşim Büber'in son hali...
  • 90'larda fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı!
  • 90'larda fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı!
  • 90'larda fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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