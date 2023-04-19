Kaybolan Yıllar, Aynalı Tahir ve Siyah İnci dizileri ile tanınan Yeşim Büber, şimdilerde gözlerden uzak, teknesinde bir yaşam sürdürüyor. İki çocuğu ve eşiyle yaşayan Büber, sosyal medya hesabını da pek aktif kullanmıyor.