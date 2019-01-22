Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan 91 yaşındaki Zahir Azizi, ilerlemiş yaşına rağmen zorlanmadan her gün düzenli olarak 2 saat boyunca tempolu yürüyüş yapıyor.
AA'nın haberine göre; Azizi, uzun yaşamanın sırrını ve ipuçlarını anlattı. Sporun ve sağlıklı beslenmenin uzun yaşamın en önemli sırları arasında olduğunu vurgulayan Azizi, her gün düzenli olarak tempolu yürüyüş yaptığını ve sürekli organik gıdalar tükettiğini söyledi.
70 YILDIR YÜRÜYOR
Yaklaşık 70 yıldır yürüyüş yaparak dinç kalmayı başardığını anlatan Azizi, "1950'den bu yana da her gün düzenli olarak 2 saat ısınma ve hafif esneme egzersizleri ile birlikte birkaç kilometre yürüyorum. Ara sıra dağ yürüyüşüne de çıkıyorum" dedi.
Uzun yıllardan beri zorlanmadan yürüyüş sporunu alışkanlık hale getirdiğini dile getiren Azizi, yaz-kış demeden egzersiz yaptığını, geceleri uyumadan önce 20 dakika boyunca kısa yürüyüş yaptığını söyleyerek günlük yaşamındaki tüm ihtiyaçlarını ise kendisinin karşıladığını ifade etti.
Azizi, sağlıklı yaşamın sırrının detaylarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık durumum çok iyi, hiçbir hastalığım bulunmuyor. Bana uzun yaşamanın sırrını soranlara şunu söylüyorum. Organik yemekler yiyorum. Sabahları 5 bardak doğal inek sütü içmenin yanı sıra kahvaltıda bal, ceviz ve badem yiyorum. Öğlen et ürünleri yiyorum. Yemeklerden edindiğim eforu de spor ve yürüyüşle harcıyorum" ifadelerini kullandı.
BERBERLİK YAPIYOR
Babasından öğrendiği berberlik mesleğini devam ettirdiğini söyleyen Azizi, babasının ölümünden sonra 1957'den bu yana berberlik yaptığını ve mesleğini sevdiğini sözlerine ekledi.
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