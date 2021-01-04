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HaberlerSağlık92 yaşında koronavirüsü yendi - Haberler
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92 yaşında koronavirüsü yendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 7 çocuk annesi Sultan Bilgin'in (92),yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanedeki yaklaşık 10 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek taburcu olan Bilgin, "Hastalıktan bir şey kalmadı, sadece öksürük var ve başımda az ağrı oluyordu, iyileşti. Hastanede hemşireler bana çok iyi baktılar" dedi

92 yaşında koronavirüsü yendi - Haberler
92 yaşında koronavirüsü yendi
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DHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kızı ve damadıyla yaşayan Sultan Bilgin´in geçen ay yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sadece kronik bronşit hastalığı bulunan Sultan Bilgin, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi pandemi servisinde tedaviye alındı.

10 GÜN SÜREN TEDAVİDEN SONRA TABURCU OLDU

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 10 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Sultan Bilgin, karantina süresinin dolmasının ardından normal hayatına döndü. Koronavirüs tedavisi sırasında hemşirelerin kendisine çok iyi baktığını ifade eden Bilgin, "Evde düştüm beni hastaneye götürdüler. Testim pozitif çıktıktan sonra 10 gün yattım. Hastalığı atlattım artık bir şey kalmadı. Sadece öksürük ve başımda az ağrı oluyordu, o da iyileşti. Bronşit köyde iken oldum. Elimden biri tutar sokağa çıkarım ama şimdilerde çıkılmıyor, evdeyiz. Şu anda rahatsızlığım yok da televizyondan gördüğüm sarımsağı dövüp sütle karıştırdım o da iyi geldi. Yemek ne olursa yerim hiç ayırt etmem. Hastanede iyi güzel baktı hemşireler" dedi.

KIZI VE DAMADI DA POZİTİF ÇIKTI

Mukaddes Erdoğan (57),annesi Sultan Bilgin'de karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı belirtileriyle koronavirüsün başladığını söyledi. Hastanedeki tedavisinin ardından annesi Bilgin´in taburcu olduğunu anlatan Erdoğan, "Annemi götürdük, sonra bizi de test yapmaları için çağırdık. 112 geldi ve evin önünde test yaptılar. Ondan sonra da karantina altına alındık. Annem hastaneye götürüldü ve yatırıldı. İlaçlarını, her şeyini düzenli kullandırdılar. 10 gün sonra da çıktı. İlaçlarını çok güzel kullanır. Sabah akşam ilaçlarını kendisi kullanır. Her şeyini düzenli kullanır annem. Ben de eşimle koronavirüsü evde tedavi ile atlattık" diye konuştu.

Recep Erdoğan (62),da Sultan Bilgin´in sağlığının çok iyi olduğu belirterek, "Kayınvalidem, eşim ve benim koronavirüs testim pozitif çıktı ve tedavi olduk. İyileştik ve şu anda herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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